Серхио Рамос рассказал о детали, которой не хватало «ПСЖ» в игре с «Бенфикой»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос прокомментировал ничейный результат с «Бенфикой» (1:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов сезона-2022/2023.

«Единственное, чего нам не хватало — это решимости. Это те маленькие детали, которые имеют значение. «Бенфика» — физически очень сильный клуб, и он хорошо сработал тактически. Сегодня мы не смогли переиграть их, но мы должны продолжать. Мы лучшие в группе», — цитирует пресс-служба УЕФА Рамоса.

Неделю назад встреча команд в Лиссабоне завершилась с тем же счётом 1:1. У «ПСЖ» и «Бенфики» по восемь очков после четырёх встреч, у «Маккаби» и «Ювентуса» – по три.

Отметим, что парижане не могут победить уже в трёх матчах подряд. В следующем туре ЛЧ клуб из столицы Франции на своей арене примет израильский «Маккаби» из Хайфы. Игра состоится 25 октября.