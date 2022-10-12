Матерацци — о «Барсе»: нет лучшего чувства, чем обыграть тех, кто не умеет проигрывать

Бывший защитник «Интера» Марко Матерацци обратился к игрокам клуба перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной».
«Вперёд, ребята, нет лучшего чувства, чем попытаться выиграть у тех, кто не умеет проигрывать», — написал Матерацци в одной из своих соцсетей.
49-летний бывший футболист играл за «Интер» в 2010 году, когда итальянский клуб сумел выбить «Барсу» в полуфинале Лиги чемпионов и затем одержать победу в турнире, в финале переиграв «Баварию» (2:0). Матерацци выложил несколько фотографий, сделанных после ответного матча «Интера» и «Барселоны» (0:1) на «Камп Ноу».
Матч между итальянским и испанским клубами состоится сегодня, 12 октября, в Барселоне. Начало — в 22:00 мск.
Что сказал Матерацци Зидану в финале ЧМ-2006? Вспоминаем:
- 12 октября 2022
-
17:45
-
17:39
-
17:29
-
17:19
-
17:18
-
16:58
-
16:45
-
16:38
-
16:29
-
16:26
-
16:22
-
16:05
-
16:03
-
15:59
-
15:56
-
15:36
-
15:33
-
15:25
-
15:02
-
15:00
-
15:00
-
14:50
-
14:38
-
14:20
-
14:07
-
13:55
-
13:45
-
13:18
-
13:17
-
13:05
-
12:45
-
12:40
-
12:36
-
12:35
-
12:14