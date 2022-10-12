Матерацци — о «Барсе»: нет лучшего чувства, чем обыграть тех, кто не умеет проигрывать

Бывший защитник «Интера» Марко Матерацци обратился к игрокам клуба перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной».



«Вперёд, ребята, нет лучшего чувства, чем попытаться выиграть у тех, кто не умеет проигрывать», — написал Матерацци в одной из своих соцсетей.



49-летний бывший футболист играл за «Интер» в 2010 году, когда итальянский клуб сумел выбить «Барсу» в полуфинале Лиги чемпионов и затем одержать победу в турнире, в финале переиграв «Баварию» (2:0). Матерацци выложил несколько фотографий, сделанных после ответного матча «Интера» и «Барселоны» (0:1) на «Камп Ноу».

Матч между итальянским и испанским клубами состоится сегодня, 12 октября, в Барселоне. Начало — в 22:00 мск.

Что сказал Матерацци Зидану в финале ЧМ-2006? Вспоминаем: