«Клопп — бог. Нужно менять игроков, а не тренера». Каррагер — о ситуации в «Ливерпуле»

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер поделился мнением о текущей ситуации в клубе, а также о главном тренере мерсисайдцев Юргене Клоппе.



«Когда Клопп окажется на грани потери работы? Нет, до этого не дойдёт. Я думаю, что «Ливерпуль» другой. То, что он сделал в клубе за семь лет, наверное, уникально для футбола, не только для «Ливерпуля».



Клопп — бог в «Ливерпуле», и в тот день, когда он уйдёт, — когда бы это ни случилось, и я надеюсь, что это произойдёт через четыре года, — весь город и болельщики «Ливерпуля» по всему миру замрут. Я не думаю, что вы где-либо найдёте болельщика, который прямо сейчас будет критиковать Юргена Клоппа.



Если «Ливерпулю» понадобится перезагрузка, я поменяю состав и оставлю Юргена Клоппа. В мире очень мало тренеров типа него, которые бы так хорошо подходили нашему футбольному клубу. В настоящий момент у «Ливерпуля» стареющая команда, и им нужно это исправить, и это работа тренера. Но для меня нужно менять игроков, а не тренера», — цитирует Каррагера Daily Mail.

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