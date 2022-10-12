«Манчестер Юнайтед» заинтересовался нападающим «Брентфорда» Айваном Тони

«Манчестер Юнайтед» продолжает поиски игрока, способного усилить линию атаки. Как сообщает портал Fichajes со ссылкой на Footmercato, руководство «красных дьяволов» заинтересовалось центральным нападающим «Брентфорда» Айваном Тони.

Сообщается, что главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг является поклонником таланта английского форварда, который способен добавить мобильности в атаку команды. Кроме того, Тони может заменить португальского нападающего Криштиану Роналду, который, как ожидается, покинет команду в ближайшее время. Если «Манчестер Юнайтед» и решит приобрести нападающего, то случится это летом 2023 года.

В текущем сезоне Тони провёл за «Брентфорд» десять матчей во всех турнирах. На счету форварда шесть голов и три результативные передачи.

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