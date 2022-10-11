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«Манчестер Юнайтед» интересуется 18-летним защитником «Рейнджерс»

«Манчестер Юнайтед» интересуется 18-летним защитником «Рейнджерс»
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18-летний центральный защитник «Рейнджерс» Леон Кинг привлёк внимание ряда английских клубов. Как сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасл» и «Лидс» поручили своим скаутским службам наблюдать за игроком.

Молодой защитник выступает за шотландский клуб уже третий год. В текущем сезоне Кинг вышел на поле в пяти матчах, включая игру прошлого тура Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (0:2).

«Рейнджерс» в текущем сезоне шотландского первенства занимает второе место в таблице, уступая лидирующему «Селтику» два балла. В минувшем розыгрыше Лиги Европы шотландский коллектив сумел дойти до финала, лишь в серии пенальти уступив титул «Айнтрахту». Кроме того, «Рейнджерс» сумели завоевать Кубок Шотландии.

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