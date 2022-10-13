Хави — о ничьей с «Интером»: эта Лига чемпионов жестока по отношению к нам

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал ничейный результат в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Интером» (3:3).



«Отрицательная оценка. Эта Лига чемпионов жестока по отношению к нам. Во втором тайме мы допустили много ошибок. Нам нужно было продолжить играть как в первой половине. Теперь мы не зависим сами от себя, для нас ситуация очень сложная. Мы должны грести и менять чип, потому что Лига чемпионов стала очень сложной».



Футбол — игра ошибок. В первом тайме мы не пропустили, но затем дорого заплатили за ошибки в защите.



С завтрашнего дня мы должны поменять мышление, а также думать о Ла Лиге», — цитирует Хави AS.



«Барса» занимает третье место в группе после четырёх матчей, набрав четыре очка. «Интер» заработал семь баллов, лидирует «Бавария» с 12 очками.

Футболисты, которые ушли из «Барселоны» и раскрылись: