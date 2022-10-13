Хави — о ничьей с «Интером»: эта Лига чемпионов жестока по отношению к нам

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал ничейный результат в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА с «Интером» (3:3).
«Отрицательная оценка. Эта Лига чемпионов жестока по отношению к нам. Во втором тайме мы допустили много ошибок. Нам нужно было продолжить играть как в первой половине. Теперь мы не зависим сами от себя, для нас ситуация очень сложная. Мы должны грести и менять чип, потому что Лига чемпионов стала очень сложной».
Футбол — игра ошибок. В первом тайме мы не пропустили, но затем дорого заплатили за ошибки в защите.
С завтрашнего дня мы должны поменять мышление, а также думать о Ла Лиге», — цитирует Хави AS.
«Барса» занимает третье место в группе после четырёх матчей, набрав четыре очка. «Интер» заработал семь баллов, лидирует «Бавария» с 12 очками.
Футболисты, которые ушли из «Барселоны» и раскрылись:
- 13 октября 2022
-
01:15
-
00:58
-
00:54
-
00:53
-
00:46
-
00:41
-
00:37
-
00:36
-
00:29
-
00:22
-
00:18
-
00:04
- 12 октября 2022
-
23:58
-
23:57
-
23:56
-
23:52
-
23:52
-
23:51
-
23:44
-
23:36
-
23:32
-
23:26
-
23:12
-
23:07
-
23:02
-
22:54
-
22:45
-
22:42
-
22:31
-
22:27
-
22:23
-
22:15
-
21:58
-
21:57
-
21:47