Видеообзор результативного матча «Баварии» и чешской «Виктории»

Вчера, 12 октября, в матче 4-го тура Лиги чемпионов чешская «Виктория Пльзень» принимала на своём поле мюнхенскую «Баварию». Встреча закончилась победой немецкой команды 4:2.
Видеообзор матча:
Счёт был открыт на девятой минуте матча, отличился нападающий мюнхенцев Садио Мане (0:1). Спустя четыре минуты после двух разрезающих передач, «Бавария» увеличила преимущество в счёте после передачи Кингли Комана на Томаса Мюллера (0:2). На 25-й минуте полузащитник немецкой команды Леон Горецка довёл преимущество до разгромного (0:3), он же на 34-й минуте забил последний гол гостей в этом матче (0:4), оформив дубль.
Во втором тайме хозяева смогли отыграть два мяча: на 62-й минуте Адам Влканов забил первый гол «Виктории» в матче (1:4), на 75-й Ян Климент установил окончательный счёт матча — 2:4.
«Бавария» по итогам матча гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.
- 13 октября 2022
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