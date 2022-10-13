Видеообзор результативного матча «Баварии» и чешской «Виктории»

Вчера, 12 октября, в матче 4-го тура Лиги чемпионов чешская «Виктория Пльзень» принимала на своём поле мюнхенскую «Баварию». Встреча закончилась победой немецкой команды 4:2.

Видеообзор матча:

Счёт был открыт на девятой минуте матча, отличился нападающий мюнхенцев Садио Мане (0:1). Спустя четыре минуты после двух разрезающих передач, «Бавария» увеличила преимущество в счёте после передачи Кингли Комана на Томаса Мюллера (0:2). На 25-й минуте полузащитник немецкой команды Леон Горецка довёл преимущество до разгромного (0:3), он же на 34-й минуте забил последний гол гостей в этом матче (0:4), оформив дубль.

Во втором тайме хозяева смогли отыграть два мяча: на 62-й минуте Адам Влканов забил первый гол «Виктории» в матче (1:4), на 75-й Ян Климент установил окончательный счёт матча — 2:4.

«Бавария» по итогам матча гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.