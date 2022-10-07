Величие Роналду в Европе вот-вот падёт. Криштиану должны обойти сразу два аргентинца

Полузащитник «Ювентуса» Анхель Ди Мария оформил ассистентский хет-трик в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Маккаби» (3:1). Благодаря этому достижению аргентинец обошёл Лионеля Месси в списке лучших игроков турнира по количеству голевых передач (38). Впереди только Криштиану Роналду (42). Но обойти его можно уже в этом сезоне – и вот почему.

Новость по теме Ди Мария обошёл Месси в списке лучших ассистентов Лиги чемпионов

Роналду – лучший в истории Лиги чемпионов. Но рекорды Криштиану под угрозой

Португалец велик – в этом нет сомнений. Он и лучший бомбардир в истории ЛЧ, и лучший ассистент. Однако Роналду и сыграл в главном клубном турнире больше всех – 183 матча. Поэтому в каком-то смысле его лидерство по многим показателям логично. Но в самое ближайшее время – то есть в этом сезоне – один из рекордов Криштиану может пасть. На него позарились Лионель Месси и Анхель Ди Мария.

Так как CR7 пролетел мимо нынешнего розыгрыша ЛЧ (по крайней мере, её группового этапа), у Месси и Ди Марии появился прекрасный шанс сбросить Роналду с вершины. Ведь увеличить отрыв форвард «Ман Юнайтед» пока физически не может.

Топ-5 бомбардиров ЛЧ

Роналду забил в Лиге чемпионов больше всех – 141 гол. Следом с отрывом от остальных Месси со 127 мячами. Понятно, что в этом году аргентинец своего вечного соперника не догонит – ну или надо завалить в оставшихся матчах как минимум 14 штук. Это кажется нереальным.

Топ-5 ассистентов ЛЧ

А вот что реально, так это выход Ди Марии или даже Месси на первое место в списке лучших ассистентов Лиги чемпионов. Анхелю для этого требуется пять голевых передач, а Лионелю – шесть. Учитывая ещё как минимум три встречи на групповом этапе и адекватные шансы «ПСЖ» и «Ювентуса» на плей-офф (кстати, клубы в одной группе) – появление нового хедлайнера в данном топе очень даже возможно.

Анхель Ди Мария Фото: Marcio Machado/Getty Images

Справедливости ради, у Ди Марии больше шансов стать первым. Не только потому, что он обогнал Месси. Анхель ещё и в тройке лучших игроков за всю историю турнира по числу ассистов в среднем за матч – 0,38. Столько же у Мбаппе, а круче только Неймар – 0,41. Месси лишь в конце первой десятки – 0,23.

Кто обгонит Роналду в топе бомбардиров ЛЧ? Быстрее всех это может сделать Холанд

Охотно верится, что за два года Месси может стать лучшим бомбардиром в истории Лиги чемпионов. Но для этого нужны два условия: Роналду не сыграет в турнире ещё и в следующем сезоне (забивал в каждом, когда играл) а Месси не уезжает в МЛС или на родину. Остальные преследователи очень далеко (см. таблицу выше), и им давно за 30. Так что ближе всех игроки:

с вменяемой бомбардирской статистикой (хотя бы 10+ голов в ЛЧ);

у которых впереди как минимум 10 лет карьеры (то есть не старше 25-26 лет).

Но даже таких футболистов совсем немного. Ведь кроме базовых вводных они должны не пропускать еврокубки из-за травм и забивать примерно по 10 голов в каждом сезоне ЛЧ – чтобы хотя бы приблизиться к Роналду. Верится в подобное с трудом. Ну или что получится это у одного-двух человек из списка.

Топ-10 перспективных бомбардиров ЛЧ

Самый скорострельный человек в ЛЧ – Эрлинг Холанд. За 22 матча он наколотил 28 мячей – это 1,27 гола за игру! Аномальная статистика даёт норвежцу гигантское преимущество перед преследователями. Но с трудом верится, что форвард «Ман Сити» продолжит уничтожать всё и вся в таком темпе ближайшие несколько лет. Если да, то он догонит Роналду довольно быстро. Но если полагаться на здравый смысл, потеть придётся всю карьеру.



Кстати, скорострельность Мбаппе практически идентична цифрам Роналду. Килиану нельзя сбавлять. Удивительно, но теоретически шансы на успех есть даже у Габриэла Жезуса – хотя для включения в гонку за Криштиану бразильцу сначала нужно вернуться в ЛЧ. Зане и Вернер – на границе крайнего возраста, а вот у Родриго и Винисиуса ещё вся карьера впереди. Главное – прибавить в количестве еврокубковых голов.