Видеообзор матча Лиги чемпионов «Атлетико» — «Брюгге»

Мадридский «Атлетико» и «Брюгге» сыграли вничью в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА со счётом 0:0. Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Цивитас Метрополитано».

Видеообзор матча:

Команды не отметились забитыми мячами. На 82-й минуте игры «Брюгге» остался в меньшинстве. Финальный свисток арбитра зафиксировал нулевую ничью.

Бельгийский клуб обеспечил себе участие в плей-офф Лиги чемпионов сезона-2022/2023. «Брюгге» набрал 10 очков после четырёх матчей, подопечные Карла Хуфкенса не опустятся ниже второго места по итогам группового раунда. В активе «Атлетико» четыре балла. По три очка за три встречи набрали «Порту» и «Байер».

Напомним, действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».