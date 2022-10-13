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Промес: «Спартак» — это мой дом. Почему бы не остаться здесь до конца карьеры?

Промес: «Спартак» — это мой дом. Почему бы не остаться здесь до конца карьеры?
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Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес заявил, что рассматривает возможность играть за красно-белых до конца карьеры.

«Спартак» — это мой дом. Мне здесь очень нравится. Не знаю, что будет в будущем, но если всё будет зависеть только от меня, то почему бы мне не остаться здесь до конца карьеры?» — передаёт слова Промеса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

В этом сезоне РПЛ на счету Промеса 11 голов и пять голевых передач в 12 матчах чемпионата. Он является лучшим бомбардиром турнира.

В матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» отправится в гости к ЦСКА. Встреча на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» начнётся в 20:00 мск 16 октября. Армейцы (четвёртое место в турнирной таблице) после 12 проведённых матчей отстают от красно-белых (3) на одно очко.

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