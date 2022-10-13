Источник: «Локомотив» определился с кандидатурой нового главного тренера

Московский «Локомотив» определился с кандидатурой нового главного тренера. Клуб работает над приглашением Михаила Галактионова, который возглавляет молодёжную сборную России и «Пари Нижний Новгород», информирует журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Согласно сведениям источника, «Локомотив» понимает, что «Нижний Новгород» не сможет насильно удерживать тренера. В то же время железнодорожники действуют с уважением к нижегородцам, поэтому не форсируют подписание контракта с Галактионовым.

Таким образом, у «Пари НН» есть время на поиск нового тренера. А назначение Галактионова в «Локомотив» может случиться в ближайшем будущем.

Напомним, пост наставника «Локомотива» недавно покинул немецкий специалист Йозеф Циннбауэр. После 12 туров «Локо» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2022/2023. Железнодорожники набрали всего девять очков. От зоны вылета команду отделяет одно очко. В следующем туре «Локомотив» сыграет с «Торпедо». Матч состоится 15 октября.