Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ» больше, чем когда-либо, и сожалеет о продлении контракта
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе твёрдо намерен покинуть клуб в ближайшее время, сообщает La10.com со ссылкой на L'Équipe.
Отмечается, игрока не устраивают некоторые вещи, происходящие в «ПСЖ», в том числе певыполненные обещания и плохое управление своей позицией на поле под руководством главного тренера Галтье.
Отмечается, что Мбаппе ясно дал понять, что хочет покинуть «ПСЖ» больше, чем когда-либо, и полностью сожалеет о продлении контракта.
Интерес к футболисту проявляют «Реал» и «Ливерпуль». При этом, вероятнее всего Мбаппе продолжит карьеру в «Королевском клубе».
Контрактное соглашение французского форварда с клубом рассчитано до 2025.
В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых забил 12 голов.
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