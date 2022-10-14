Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ» больше, чем когда-либо, и сожалеет о продлении контракта

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе твёрдо намерен покинуть клуб в ближайшее время, сообщает La10.com со ссылкой на L'Équipe.

Отмечается, игрока не устраивают некоторые вещи, происходящие в «ПСЖ», в том числе певыполненные обещания и плохое управление своей позицией на поле под руководством главного тренера Галтье.

Отмечается, что Мбаппе ясно дал понять, что хочет покинуть «ПСЖ» больше, чем когда-либо, и полностью сожалеет о продлении контракта.

Интерес к футболисту проявляют «Реал» и «Ливерпуль». При этом, вероятнее всего Мбаппе продолжит карьеру в «Королевском клубе».

Контрактное соглашение французского форварда с клубом рассчитано до 2025.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых забил 12 голов.