Мбаппе всё-таки хочет сбежать из «ПСЖ». Поведение Килиана вызывает слишком много вопросов

Килиан Мбаппе хочет покинуть «ПСЖ» в январе, отношения между 23-летним форвардом и клубом полностью разорваны. Новость со столь громким заголовком Marca опубликовала во вторник перед матчем парижан в Лиге чемпионов с «Бенфикой» (1:1).

Утверждается, что Мбаппе хотел сменить клуб уже в июле. Контракт он продлил в мае. «ПСЖ» согласился на трансфер на своих условиях – куда угодно, но только не в «Реал». Одним из наиболее вероятных вариантов для нападающего может стать «Ливерпуль», который ранее проявлял интерес. Мбаппе убеждён, что «ПСЖ» предал его. Конфликт между сторонами считается неразрешимым.

Вокруг Мбаппе создался огромный инфошум

Marca – не единственное издание, которое во вторник опубликовало резонансные новости о Мбаппе. Информационная шумиха была огромной. L’Équipe написал, что форвард продлил контракт до 2024 года, а не до 2025-го, как об этом было объявлено. Француз согласился позировать с футболкой с числом 2025 исключительно в знак хорошего расположения и благодарности команде из родного города, которые на тот момент ещё существовали.

По данным источника, Килиан всё ещё хочет играть за «Реал». Пока неясно, как к этому отнесутся в Мадриде. Президент Флорентино Перес на недавней ассамблее членов клуба заявил, что двери для Мбаппе не закрыты. При этом Перес наблюдает за поведением нападающего и осознаёт риски, которые несёт потенциальное сотрудничество со скандальным французом.

Килиан Мбаппе в «ПСЖ» Фото: Antonio Borga/Getty Images

Le Parisien утверждает, что во время переговоров о продлении контракта Килиану представили новый проект клуба. Ему пообещали, что для усиления атаки «ПСЖ» подпишет Роберта Левандовского, а Неймар будет продан. Однако эти планы не осуществились: поляк перешёл в «Барселону», бразилец остался в Париже и теперь регулярно конфликтует с Мбаппе. Француз считает, что Лионель Месси и Неймар не лучшим образом подходят ему в качестве напарников по атаке, поэтому требовал подписания классической девятки.

Кроме того, Le Parisien добавляет, что, если Мбаппе уйдёт из «ПСЖ», Париж покинут советник по футбольным вопросам Луиш Кампуш и главный тренер Кристоф Галтье. Первый привязан к Килиану: он знаком с игроком с тех пор, как тому исполнилось 14 лет. Португалец в конфликте клуба и футболиста занимает сторону последнего. А Галтье солидарен с Мбаппе и Кампушем.

По данным France Blue, Мбаппе сказал своему окружению, что решение остаться в «ПСЖ» было неправильным. «Мы ошиблись, и я – в первую очередь», – именно так якобы звучали слова Килиана, которому предлагали другой проект: тот, в котором он будет лидером. Вероятно, речь о всё том же «Реале», который теперь относится к французу весьма скептически, хотя и не исключает вероятность подписания контракта в будущем.

«ПСЖ» делает вид, что всё в порядке. Мбаппе отмалчивается

Количество инсинуаций вокруг имени Мбаппе зашкаливало в течение нескольких часов до начала матча «ПСЖ» с «Бенфикой». После игры, в которой Килиан отличился с пенальти, представителям клуба ожидаемо задали вопросы по поводу форварда. Галтье, Кампуш и защитник Серхио Рамос опровергли публикации СМИ.

«Я не обсуждал с Мбаппе эту тему, все мысли были сосредоточены на игре. Он отдал много сил на поле, показал, что он выдающийся игрок. Килиан сконцентрирован на матчах и на наших выступлениях. Из слуха делают новость, а из новости – заявление. Меня удивило, что это появилось прямо перед важным матчем», – сказал Галтье.

«Я крайне удивлён, потому что всё время провожу рядом с Мбаппе, и ни разу он не просил ни меня, ни президента Нассера Аль-Хелаифи отпустить его в январе. Мы должны подчеркнуть, что это никакое не заявление – новости появились за несколько часов до важнейшего матча с «Бенфикой». У меня также 3-летний контракт с «ПСЖ», и меня здесь всё устраивает. Я работаю каждый день, чтобы выполнить свои задачи до конца срока соглашения», – заявил Кампуш.

«Единственное, что я могу вам сказать – это то, что я дружу с Килианом, он очень счастлив здесь. Я не верю слухам, мы сосредоточены на нашей работе, мы не читаем газет», – подчеркнул Рамос.

Серхио Рамос Фото: Amir Levy/Getty Images

Ожидаемая реакция. Никто в клубе публично не признáет, что существует серьёзная проблема с Мбаппе. Возможно, публикуемая информация отчасти действительно является слухами и домыслами журналистов. Наибольшую ясность в этом отношении мог внести сам Килиан. Однако форвард отмалчивается. Тем самым даёт основания предполагать, что публикации Marca и других СМИ являются обоснованными. Хотя, возможно, просто считает отсутствие реакции лучшим способом сбить шумиху. В любом случае вопросов к Килиану очень много.

В одном можно не сомневаться: Мбаппе страдает от звёздной болезни. В последнее время форвард ведёт себя вызывающе, раз за разом провоцируя скандалы и со своей стороны ничего не делая для их урегулирования. В очередной раз им не предпринято никаких шагов для решения возникшей проблемы.

«ПСЖ» сделал Мбаппе самым высокооплачиваемым футболистом в мире и регулярно терпит его выходки. Как весьма удачно подчеркнул экс-игрок сборной Франции Эммануэль Пети, Мбаппе ведёт себя как ребёнок, всех раздражает и ставит себя выше клуба. Терпению «ПСЖ» есть предел. Всё идёт к тому, что рано или поздно парижане открыто заявят, что Мбаппе им не нужен. И не факт, что после этого Килиана ждёт счастливое будущее в «Реале», «Ливерпуле» или другой команде АПЛ. Захотят ли они иметь дело с токсичным французом?