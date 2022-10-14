Санкт-Петербург примет финал Кубка России по футболу среди женских команд

Сегодня, 14 октября, состоялась жеребьёвка, где определился город, который примет финал Кубка России по футболу среди женщин. На проведение игры претендовали два города — Москва и Санкт-Петербург.
Как информирует официальный сайт Российского футбольного союза (РФС), по итогам жеребьёвки городом проведения финала женского Кубка России выбран Санкт-Петербург. В решающем матче встретятся женские команды ЦСКА и «Зенита».
Также в ходе жеребьёвки был определён номинальный хозяин поля в финальной игре Кубка — им станет женская команда «Зенита».
Отметим, что в жеребьёвке приняли участие тренер-консультант ЖФК ЦСКА и тренер женской сборной России Максим Зиновьев и руководитель проектного офиса устойчивого развития РФС, экс-футболист сборной России Алексей Смертин.
- 14 октября 2022
-
14:00
-
14:00
-
14:00
-
13:56
-
13:52
-
13:44
-
13:27
-
13:22
-
13:14
-
13:07
-
13:05
-
13:00
-
12:59
-
12:54
-
12:52
-
12:48
-
12:48
-
12:34
-
12:30
-
12:20
-
12:20
-
12:13
-
12:10
-
12:00
-
11:52
-
11:50
-
11:46
-
11:36
-
11:21
-
11:15
-
11:01
-
10:57
-
10:38
-
10:35
-
10:30