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Санкт-Петербург примет финал Кубка России по футболу среди женских команд

Санкт-Петербург примет финал Кубка России по футболу среди женских команд
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Сегодня, 14 октября, состоялась жеребьёвка, где определился город, который примет финал Кубка России по футболу среди женщин. На проведение игры претендовали два города — Москва и Санкт-Петербург.

Как информирует официальный сайт Российского футбольного союза (РФС), по итогам жеребьёвки городом проведения финала женского Кубка России выбран Санкт-Петербург. В решающем матче встретятся женские команды ЦСКА и «Зенита».

Также в ходе жеребьёвки был определён номинальный хозяин поля в финальной игре Кубка — им станет женская команда «Зенита».

Отметим, что в жеребьёвке приняли участие тренер-консультант ЖФК ЦСКА и тренер женской сборной России Максим Зиновьев и руководитель проектного офиса устойчивого развития РФС, экс-футболист сборной России Алексей Смертин.

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