«Зенит» уверенно обыграл ЦСКА в матче заключительного этапа женской Суперлиги

Сегодня, 16 октября, на стадионе «Новые Химки» состоялся матч заключительного этапа женской Суперлиги. Московский ЦСКА встречался с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Финальный свисток Александры Пономарёвой зафиксировал победу гостевой команды со счётом 2:1.

Счёт в матче на 55-й минуте открыла Ана Диаш, откликнувшаяся на передачу Екатерины Пантюхиной. На 74-й минуте Лина Якупова с передачи всё той же Диаш увеличила преимущество «Зенита». На 90-й минуте единственный мяч ЦСКА забила Мария Алексеева.

«Зенит» набрал 26 очков и продолжает уверенно идти на первом месте в турнирной таблице женской Суперлиги после 19 туров. ЦСКА с 20 очками остался на третьей позиции. Также борьбу за медали продолжают «Локомотив» (второе место, 21 очко) и «Ростов» (четвёртое место, 15). Матч между этими командами ранее завершился в пользу дончан (1:0).