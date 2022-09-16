«Зенит» уверенно обыграл ЦСКА в матче заключительного этапа женской Суперлиги

Сегодня, 16 октября, на стадионе «Новые Химки» состоялся матч заключительного этапа женской Суперлиги. Московский ЦСКА встречался с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Финальный свисток Александры Пономарёвой зафиксировал победу гостевой команды со счётом 2:1.
Счёт в матче на 55-й минуте открыла Ана Диаш, откликнувшаяся на передачу Екатерины Пантюхиной. На 74-й минуте Лина Якупова с передачи всё той же Диаш увеличила преимущество «Зенита». На 90-й минуте единственный мяч ЦСКА забила Мария Алексеева.
«Зенит» набрал 26 очков и продолжает уверенно идти на первом месте в турнирной таблице женской Суперлиги после 19 туров. ЦСКА с 20 очками остался на третьей позиции. Также борьбу за медали продолжают «Локомотив» (второе место, 21 очко) и «Ростов» (четвёртое место, 15). Матч между этими командами ранее завершился в пользу дончан (1:0).
- 16 сентября 2022
-
18:57
-
18:45
-
18:26
-
18:21
-
18:17
-
18:15
-
18:10
-
18:02
-
18:00
-
17:50
-
17:45
-
17:38
-
17:37
-
17:30
-
17:26
-
17:15
-
17:10
-
17:00
-
16:59
-
16:45
-
16:41
-
16:33
-
16:30
-
16:27
-
16:21
-
16:20
-
16:11
-
15:55
-
15:45
-
15:42
-
15:39
-
15:30
-
15:22
-
15:10
-
15:05