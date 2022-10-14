Агент Шпинёв: лучший вариант штаба для «Локомотива» — Евсеев, Пашинин, Лоськов, Хапов

Агент братьев Миранчуков и некоторых игроков «Локомотива» Вадим Шпинёв высказался о кандидатурах на пост главного тренера железнодорожников.
«Что касается тренерского штаба, то, на мой взгляд, хорошей конфигурацией был бы союз специалистов, которые знают друг друга десятилетия: Евсеев, Пашинин, Лоськов, Хапов, Алексеев. Тренерский штаб есть, его нужно только собрать, поставить задачу. Они все в корне люди «Локомотива», которые уважают историю клуба. Не стоит никого искать не стороне, ломать голову. Есть готовый вариант. Эти люди знают все детали того, что происходило в «Локомотиве».
Евсеев добавит харизмы задора. Не будет никаких интриг. Ребята будут друг друга слушать и уважать, футболисты будут расположены к ним с доверием и пониманием. Да и нельзя забывать об экономической составляющей, эти достойные специалисты не будут требовать огромных контрактов», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 14 октября 2022
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