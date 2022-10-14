Воспитанник «Зенита»: цель ЛГБТ — пропаганда своих идей, а не поездка на чемпионат мира

Воспитанник петербургского «Зенита» Алексей Гасилин в эфире телеканала «Матч» прокомментировал критику Катара перед чемпионатом мира по футболу 2022 года.
«Я согласен, что идёт пропаганда и критика в сторону Катара. Все едут в гости в Катар, страна проводит отличный форум – чемпионат мира. Да, это консервативная страна, но пиво в день матча будет продаваться, правильно? То есть они уважают болельщиков.
ЛГБТ‑сообщество заявляет: «Если вы нас не признаёте, зачем вы смотрите футбол?» Тоже абсолютно неправильно. То есть у них цель — не приехать на чемпионат мира и смотреть футбол, а пропагандировать свои идеи в стране, в которой это запрещено законом.
Если вы приезжаете в другую страну, то должны уважать её традиции. Но эти сообщества думают только о себе, и мне это не нравится. Они сказали, что не поедут на турнир. Ну тогда смотрите такой прекрасный праздник по телевизору», — заявил Гасилин.
- 14 октября 2022
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