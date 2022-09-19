«Мы были не хуже Асенсио, Мбаппе». Гасилин — о России U-17, выигравшей Евро в 2013 году

Нападающий любительского клуба «Амкал» Алексей Гасилин, ранее игравший за «Зенит» и «Шальке-04», рассказал о проблемах перехода из молодёжного во взрослый футбол в России.



Отметим, что форвард стал чемпионом Европы U-17 в составе российской команды в 2013 году.



«У нас нет нормального перехода во взрослый футбол, и тогда не было. Но сейчас хотя бы наши ведущие клубы стали отпускать молодых игроков в аренду. Мы все были с ведущих академий – «Зенита», ЦСКА, «Спартака» и так далее. Но не было доверия. Ты можешь быть сильным в 18 лет, но «Зенит» – команда, которая хочет выигрывать, и им нужны готовые футболисты здесь и сейчас. Трудно было конкурировать с такими мастерами.



Когда я играл в аренде в «Шальке», а я туда приехал после чемпионата Европы U-19 в 2015 году, в их составе были Лерой Сане и Тило Керер, который был в «ПСЖ», а сейчас в «Вест Хэме» играет. Они были со мной одного уровня. Я и забивал больше, и отдавал. Тот же вратарь Александер Нюбель, который с Саней Головиным сейчас в «Монако» играет. Они все были со мной в «Шальке-2». И у них есть понимание, что своего игрока надо воспитывать и продавать.



Они в том сезоне дали Лерою Сане сыграть 18 игр, он забил три-четыре мяча и его продали за 50 миллионов в «Манчестер Сити». Наверное, «Зенит» мог бы у нас так же делать, но у нас команды не заточены на продажу своих игроков. Хотя могли бы. Мне показалось, что в тот момент у нас не было такого перехода между юношеским футболом и взрослым. Мы были не слабее, чем ведущие игроки Европы – и Асенсио против нас играл, и Мбаппе. Это показывали и наши результаты. Мы не были хуже их. Может быть, если бы нас так развивали, то мы бы все, наверное, играли в Бундеслиге», — цитирует Гасилина «Спорт день за днём».

