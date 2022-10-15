Влут поделился эмоциями после дебютного гола за «Урал» в чемпионате России

Форвард «Урала» Рай Влут заявил, что команда из Екатеринбурга заслужила три очка в матче 13 го тура РПЛ с «Ростовом».

«Тренер говорил не так много, у нас была теория перед матчем, все игроки знают, что им нужно делать на поле, поэтому он просто пожелал мне удачи, когда я вышел на поле. Это в первый раз, когда я выхожу и забиваю спустя две минуты. Более того, я не помню, чтобы хоть раз забивал после выхода на замену. Так что действительно, это мой первый раз. Так как это мой первый гол, я невероятно рад. Все в клубе сильно помогали мне в этот месяц, как я пришел. Рад, что смог отплатить клубу, забив этот гол, — сказал Влут в эфире «Матч Премьер».

Напомним, что вчера, 14 октября, «Урал» одержал гостевую победу над «Ростовом» со счётом 2:1. Влут стал автором второго гола в составе екатеринбуржцев. Для «Урала» это победа стала третьей подряд в отечественном чемпионате. После этой встречи подопечные Виктора Гончаренко набрали 11 очков и поднялись на 11-ю строчку турнирной таблицы.