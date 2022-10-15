Кечинов: «Спартак» подходит фаворитом к игре с ЦСКА — выглядит предпочтительнее

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Кечинов поделился ожиданиями от предстоящего дерби красно-белых и ЦСКА. Игра состоится завтра, 16 октября, на домашней арене армейцев. Начало – в 20:00 мск.
«Мне как болельщику хотелось бы увидеть красивую и зрелищную игру, где будет забито много голов. На мой взгляд, к этой игре «Спартак» подходит в роли фаворита. Немножко предпочтительнее они выглядят, чем ЦСКА.
Продлит ли результативную серию Соболев? Сложно сказать, как он проявит себя. То, что он находится в оптимальной форме, – это факт. Надеюсь, его голевая серия продолжится», – сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
«Спартак», набрав 25 очков, расположился на третьей строчке турнирной таблицы РПЛ. Армейский коллектив отстаёт на один балл и занимает четвёртое место.
- 15 октября 2022
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