Валерий Кечинов: продлить контракт с Селиховым — логичное решение «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал продление контракта вратаря Александра Селихова с «красно-белыми».

«Продлить контракт с Селиховым — логичное решение «Спартака». Он основной вратарь. Самое главное, надёжный. Всё правильно.



Максименко? Сложно что-то советовать и говорить. На данный момент он второй вратарь. Тут два варианта — либо ждёшь шанса и пользуешься им, либо уходишь в аренду», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

В текущем сезоне российской премьер-лиги Александр Селихов принял участие в 10-и матчах. Сегодня, 14-го октября, московская команда объявила о продлении контракта с голкипером до 2025 года, с возможностью продления на ещё один год.