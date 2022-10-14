Валерий Кечинов: продлить контракт с Селиховым — логичное решение «Спартака»
Поделиться
Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал продление контракта вратаря Александра Селихова с «красно-белыми».
«Продлить контракт с Селиховым — логичное решение «Спартака». Он основной вратарь. Самое главное, надёжный. Всё правильно.
Максименко? Сложно что-то советовать и говорить. На данный момент он второй вратарь. Тут два варианта — либо ждёшь шанса и пользуешься им, либо уходишь в аренду», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
В текущем сезоне российской премьер-лиги Александр Селихов принял участие в 10-и матчах. Сегодня, 14-го октября, московская команда объявила о продлении контракта с голкипером до 2025 года, с возможностью продления на ещё один год.
Новость по теме«Спартак» объявил о продлении контракта с Селиховым до 2025 года
Комментарии
- 14 октября 2022
-
21:33
-
21:30
-
21:30
-
21:12
-
21:00
-
20:45
-
20:32
-
20:30
-
20:20
-
20:16
-
20:10
-
20:05
-
20:00
-
20:00
-
19:55
-
19:50
-
19:46
-
19:34
-
19:19
-
19:18
-
19:01
-
19:00
-
18:54
-
18:53
-
18:43
-
18:27
-
18:24
-
18:06
-
18:00
-
17:49
-
17:44
-
17:43
-
17:39
-
17:31
-
17:24
Партнерский контент