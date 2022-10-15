Паршивлюк забил первый гол за «Динамо» в 69-й игре за клуб

В эти минуты проходит матч 13-го тура РПЛ, в котором «Динамо» принимает «Оренбург». На 11-й минуте встречи защитник бело-голубых Сергей Паршивлюк отметился голом. Этот мяч стал для Сергея первым за московский клуб, при этом Паршивлюк проводит в составе «Динамо» 69-й матч. Идёт первый тайм, счёт равный — 1:1.

Чемпионат ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

За «Динамо» Паршивлюк выступает с 2019 года, помимо бело-голубых, Сергей защищал цвета «Спартака», «Анжи» и «Ростова». В составе сборной России защитник провёл 3 матча, в которых не отметился результативными действиями.

В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает 9-е место, имея в активе 17 очков. У «Оренбурга» на один балл больше, команда расположилась на 8-месте.