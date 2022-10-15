Паршивлюк забил первый гол за «Динамо» в 69-й игре за клуб
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В эти минуты проходит матч 13-го тура РПЛ, в котором «Динамо» принимает «Оренбург». На 11-й минуте встречи защитник бело-голубых Сергей Паршивлюк отметился голом. Этот мяч стал для Сергея первым за московский клуб, при этом Паршивлюк проводит в составе «Динамо» 69-й матч. Идёт первый тайм, счёт равный — 1:1.
Чемпионат ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
За «Динамо» Паршивлюк выступает с 2019 года, помимо бело-голубых, Сергей защищал цвета «Спартака», «Анжи» и «Ростова». В составе сборной России защитник провёл 3 матча, в которых не отметился результативными действиями.
В турнирной таблице РПЛ «Динамо» занимает 9-е место, имея в активе 17 очков. У «Оренбурга» на один балл больше, команда расположилась на 8-месте.
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