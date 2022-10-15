Йоканович: пока «Динамо» не может праздновать победу с широким размахом русской души

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович после победы над «Оренбургом» со счётом 3:2 в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги объяснил, почему его футболисты пока не могут отпраздновать этот триумф.

«Мы не можем сейчас полностью расслабиться. Любая победа даёт уверенность, но пока не можем праздновать с широким размахом русской души. Впереди игра Кубка. Да, мы довольны, но нам нужно работать, хотя делать это после побед гораздо проще. Мы будем идти дальше, готовиться к каждому матчу, в ноябре можно будет подвести промежуточные результаты», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

По ходу встречи хозяева уступали со счётом 1:2, однако сумели переломить ход игры и вырвать победу почти в самом конце. Благодаря этой победе «Динамо» набрало 20 очков и поднялось на восьмое место турнирной таблицы чемпионата. «Оренбург» опустился на девятую строчку, в активе команды 18 очков.