Йоканович: «Динамо» не хватало характера, Грулёв и Гладышев перевернули игру

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович подвёл итоги матча РПЛ с «Оренбургом» (3:2).

«Не согласен, что Паршивлюк был единственным на поле, кто играл первые 60 минут. Сегодня он вышел на непрофильной для себя позиции. На той, на которой от него вообще не стоило ждать гола, но он забил.



Возможно, выбор двух нападающих в старте был неверным, но ошибки свойственны людям. Грулёв и Гладышев перевернули игру. В первый час нам не хватало характера, жизненной энергии. Рад, что эта пара форвардов себя проявила.



Соглашусь, что нас переигрывали в первый час игры. «Оренбург» был на победной волне, а у нас была противоположная ситуация, мы были под гнётом. Но мы постарались всё переломить. У нас много молодых игроков, пацанам нужно проходить стадию становления, становиться взрослыми мужиками. Это вопрос роста», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Динамо» с 20 очками поднялось на восьмую строчку турнирной таблицы. «Оренбург» (18) — девятый.