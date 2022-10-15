Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шунин: чтобы обыграть «Ростов», надо показать лучшую игру

Шунин: чтобы обыграть «Ростов», надо показать лучшую игру
Комментарии

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин прокомментировал победу своей команды в матче РПЛ с «Оренбургом» (3:2).

«Сегодня у нас была игра с «Оренбургом», готовились к игре с ними. Завтра у нас тренировка, будем готовиться к следующей игре. Мы играем дома, соответственно, надо показать свою лучшую игру, чтобы обыграть «Ростов», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Московская команда добилась победы, по ходу матча уступая в счёте. За динамовцев забивали Сергей Паршивлюк, Вячеслав Грулёв и Роберто Фернандес, за «Оренбург» дублем отметился Владимир Сычевой.

«Динамо» с 20 очками поднялось на восьмую строчку турнирной таблицы. «Оренбург» (18) — на девятом месте. В следующем туре «Динамо» встретится с «Локомотивом», «Оренбург» — с ЦСКА.

Новость по теме
Шунин — о серии «Динамо» без побед: нужно выходить на поле и биться друг за друга
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022