Шунин: чтобы обыграть «Ростов», надо показать лучшую игру

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин прокомментировал победу своей команды в матче РПЛ с «Оренбургом» (3:2).



«Сегодня у нас была игра с «Оренбургом», готовились к игре с ними. Завтра у нас тренировка, будем готовиться к следующей игре. Мы играем дома, соответственно, надо показать свою лучшую игру, чтобы обыграть «Ростов», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.



Московская команда добилась победы, по ходу матча уступая в счёте. За динамовцев забивали Сергей Паршивлюк, Вячеслав Грулёв и Роберто Фернандес, за «Оренбург» дублем отметился Владимир Сычевой.



«Динамо» с 20 очками поднялось на восьмую строчку турнирной таблицы. «Оренбург» (18) — на девятом месте. В следующем туре «Динамо» встретится с «Локомотивом», «Оренбург» — с ЦСКА.