Гильерме: завершить карьеру в «Локомотиве» — это моя мечта
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Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме признался, что завершить карьеру в московском клубе – это его мечта. Также вратарь подчеркнул, что он ещё не завершил выступления за сборную России.
«До какого возраста я хочу играть? Пока я себя чувствую нормально. Сложно угадать, сколько ещё лет я буду играть — всё зависит от здоровья. У меня ещё два года контракта — посмотрим, как себя буду чувствовать физически. Играть до 40 лет? Посмотрим.
Завершу ли я карьеру в «Локомотиве»? Да. Я к этому иду — это моя мечта.
Завершена ли моя карьера в сборной России? Нет, ещё рано для этого решения. Я хочу поиграть за национальную команду», — приводит слова Гильерме «РБ Спорт».
Напомним, Маринато Гильерме провёл в составе «Локомотива» 379 матчей.
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