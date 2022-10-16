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Кан: Мане не рассматривал предложения других клубов летом. Хотел перейти лишь в «Баварию»

Кан: Мане не рассматривал предложения других клубов летом. Хотел перейти лишь в «Баварию»
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Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан рассказал, что нападающий Садио Мане и защитник Маттейс де Лигт летом рассматривали предложения только от мюнхенского клуба.

«Садио хотел перейти из «Ливерпуля» только в «Баварию». Он не рассматривал предложения других клубов. Я уверен, что мы переживём массу замечательных моментов с игроком мирового класса в составе нашей команды.

То же самое относится и к Маттейсу де Лигту. Его хотели заполучить почти все топ-клубы Европы, но он мечтал присоединиться к нам», — приводит слова Кана Goal.com.

Мюнхенская «Бавария» в девяти матчах набрала 16 очков и занимает пятое место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги сезона-2022/2023. Лидером соревнований является берлинский «Унион» (20).

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