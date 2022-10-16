«Арсенал» оторвался на четыре очка от «Сити» и «Тоттехэма» в таблице АПЛ

Лондонский «Арсенал» оторвался на четыре очка от «Манчестер Сити» в турнирной таблице английской Премьер-лиги.



Подопечные Микеля Артеты одержали гостевую победу над «Лидс Юнайтед» с минимальным счётом (1:0), «канониры» набрали 27 баллов. «Манчестер Сити» уступил в гостях «Ливерпулю», в активе подопечных Хосепа Гвардиолы 23 очка после десяти матчей. Третье место занимает «Тоттенхэм», у команды Антонио Конте также 23 балла.



В следующем туре АПЛ «Арсенал» сыграет в гостях с «Саутгемптоном» (23 октября, 16:00 мск), «Манчестер Сити» 22 октября примет на своём поле «Брайтон» (17:00 мск).



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