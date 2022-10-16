Абаскаль рассказал, что говорил Федотову после первого тайма дерби ЦСКА — «Спартак»

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, о чём беседовал с наставником ЦСКА Владимиром Федотовым в перерыве московского дерби.

«Что касается разговора с Федотовым после первого тайма, всё очень просто. Сказал одну фразу – «фэйр-плей». Зобнин поднял руки, и ЦСКА воспользовался этим моментом и забил гол. Больше ничего не сказал», – передаёт слова Абаскаля корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА завершилось вничью со счётом 2:2. В составе армейцев дублем отметился Фёдор Чалов, а за красно-белых отличились Антон Зиньковский и Александр Соболев. После этой встречи «Спартак» набрал 26 очков и остался на второй строчке турнирной таблицы. ЦСКА поднялся на третье место чемпионата, набрав 25 очков.