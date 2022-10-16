Фёдор Чалов: ЦСКА не хватает Дивеева. Все ждём его возвращения

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов после матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (2:2) отметил отсутствие в составе команды защитника Игоря Дивеева.



«После игры Дивеев заходил в раздевалку. Что сказал? Ничего, у него свой путь, он проходит реабилитацию. Пообщались, получился small talk. Насколько не хватает его? Конечно, не хватает. Все ждём его возвращения», — передаёт слова Чалова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, набрав 25 очков после 13 туров. В следующем матче подопечные Владимира Федотова сыграют в гостях с «Оренбургом». Встреча состоится в воскресенье, 23 октября, начало — в 14:00 по московскому времени.

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