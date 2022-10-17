Антон Зиньковский: дерби ЦСКА — «Спартак» получилось. Было всё — эмоции, карточки и голы
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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал ничью в матче с ЦСКА (2:2) в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Дерби ЦСКА — «Спартак» получилось: было всё — эмоции, борьба, карточки и голы.
Особенных ожиданий не было. Знаю, что дерби — это серьёзный матч. Готовились и хотели показать свой лучший футбол.
Можно ли назвать прошедший матч грубым? Наверное, дерби всегда такое. Все бьются и хотят побеждать», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, 26-летний Зиньковский появился на поле в дерби со скамейки запасных и на 53-й минуте забил первый гол «Спартака» дальним ударом.
7 самых ярких дерби «Спартак» — ЦСКА. Видеоролик:
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