«Манчестер Юнайтед» заинтересован в Леау, «ПСЖ» готов заплатить за него € 150 млн

«Манчестер Юнайтед» включился в гонку за подписание нападающего «Милана» Рафаэла Леау. Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на Daily Star. Ранее стало известно, что португальским футболистом интересуются «Челси» и «ПСЖ», а парижане готовы заплатить € 150 млн.

Леау стал игроком «Милана» в 2019 году, перейдя из «Лилля» за € 29,5 млн. В 128 матчах за команду Рафаэл забил 31 гол и отдал 28 результативных передач. В минувшем сезоне он помог своей команде впервые за 11 лет выиграть чемпионство в Италии. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году. Рыночная стоимость Рафаэла Леау оценивается в € 70 млн.



Ранее сообщалось, что «Милан» намерен подписать с футболистом новый контракт, но пока Леау отклонил последнее предложение клуба.

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