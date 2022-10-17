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Рафаэл Леау может перейти в «ПСЖ», статистика форварда, игра за «Спортинг», «Лилль», «Милан»

«ПСЖ» готовит € 150 млн за нового Роналду. ЧМ-2022 может сделать из него суперзвезду
Павел Прохоров
Рафаэл Леау может перейти в «ПСЖ»?
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За форварда поборются ещё две английские команды.

Рафаэл Леау – главный актив на трансферном рынке этой зимой. Лучший игрок Серии А прошлого сезона проводит второй замечательный год и привлёк к себе внимание сразу нескольких топ-клубов. 23-летний нападающий связан с «Миланом» контрактом до лета 2024 года, но, похоже, через несколько месяцев может сменить клуб.

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Откуда взялся Леау

Леау, как и Роналду, начал карьеру в «Спортинге». Форвард быстро прогрессировал: в сезоне-2017/2018 Рафаэл забил в Кубке Португалии – этот мяч стал для него дебютным во взрослом футболе. В том розыгрыше Леау разрывал соперников в Юношеской лиге УЕФА (5+3 в шести играх) и через год уехал в «Лилль», причём достался он французам совершенно бесплатно.

Во Франции нападающий сделал огромный шаг вперёд. До переезда в Лигу 1 он сыграл всего пять матчей на взрослом уровне, но даже в них отметился двумя голами и результативной передачей. В сезоне-2018/2019 Леау забил восемь мячей и сделал два ассиста в 24 играх чемпионата Франции — и это выходя на поле в среднем на 54 минуты. У Рафаэла был контракт с «Лиллем» до лета 2023 года, но после таких выступлений французский клуб продал перспективного парня в «Милан» за € 29,5 млн.

Рафаэл Леау в «Лилле»

Рафаэл Леау в «Лилле»

Фото: Jeroen Meuwsen/Soccrates/Getty Images

Нынешний сезон в Италии для португальца уже четвёртый. С каждым годом форвард получает всё больше игрового времени и улучшает свою результативность в Серии А:

  • сезон-2019/2020 – 31 матч, 6 голов, 2 передачи (1393 минуты);
  • сезон-2020/2021 – 30 матчей, 6 голов, 6 передач (1930 минут);
  • сезон-2021/2022 – 34 матча, 11 голов, 10 передач (2620 минут).

Кроме того, в последнем сезоне Леау стал с «Миланом» чемпионом Италии, был признан лучшим игроком сезона, а также дебютировал за главную сборную Португалии. За национальную команду нападающий сыграл 11 матчей и отметился двумя ассистами — в матчах с Турцией и Чехией. Что касается клубного сезона, то Леау его начал очень здорово: у него уже три передачи в четырёх играх Лиги чемпионов и 4+4 в восьми встречах Серии А.

Леау – новая звезда сборной Португалии? Он заменит Роналду?

После победы на Евро-2016 у Португалии появились два крутых атакующих игрока – Диогу Жота и Жоау Феликс. Если первый – игрок старта и часто решает исходы матчей, то форвард «Атлетико» больше времени проводит в лазарете и не оправдывает потраченных на него € 127,2 млн. Да и в сборной он не так хорош. Стать новой главной звездой Португалии может Леау. У него нет опыта больших турниров, но именно Рафаэл сейчас является важным атакующим игроком у Фернанду Сантуша.

Пока у Жоты, Феликса и Роналду не идёт игра в клубах, Леау на своих плечах тащит «Милан». Сейчас руководство занимается продлением контракта с португальцем, ведь им уже интересуются «Манчестер Сити», «Челси» и «ПСЖ». По информации Mediafoot, парижане готовы активировать сумму выкупа вингера в размере € 150 млн. Но «Милан» предпримет все попытки, чтобы сохранить игрока. Football Italia сообщает, что руководство клуба предложит форварду контракт, согласно которому он будет получать € 6 млн за сезон, не считая бонусов.

Паоло Мальдини
Паоло Мальдини
спортивный директор «Милана»

«Мы хотим продлить контракт с Рафаэлом Леау, поскольку, думаю, мы лучший клуб, который может помочь его росту. Конечно, нам всё ещё предстоит провести переговоры и достичь соглашения. Также мы хотим продлить контракты с Беннасером и Калюлю».

Несмотря на то что Мальдини считает, что «Милан» – идеальный клуб для Леау, он также заявил, что «неприкосновенных в команде нет». Кажется, под этими словами подразумевается очевидное: если кто-то предложит за португальца колоссальную сумму (€ 100+ млн), то он может быть продан.

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Большую роль в возможном уходе Леау из «Милана» сыграет предстоящий ЧМ-2022 в Катаре. Португалец становился победителем и серебряным призёром юношеских чемпионатов Европы. Теперь пришло время показать себя на главном турнире четырёхлетия.

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