Гендиректор «Спартака» Мележиков: с «Зенитом» всегда можно бороться
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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о потенциальной борьбе красно-белых за чемпионство с «Зенитом».
«Отрыв от «Зенита» семь очков? Всегда можно бороться с «Зенитом», — сказал Мележиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Напомним, вчера, 16 октября, в рамках матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью 2:2 с ЦСКА. Дубль оформил нападающий армейцев Фёдор Чалов, в составе «Спартака» голами отметились Антон Зиньковский и Александр Соболев.
Этот результат позволил красно-белым выйти на чистое второе место в турнирной таблице, опередив «Ростов». «Спартак» имеет в активе 26 набранных очков и отстаёт от лидирующего «Зенита» на семь очков.
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