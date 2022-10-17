Гендиректор «Спартака» Мележиков: с «Зенитом» всегда можно бороться

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о потенциальной борьбе красно-белых за чемпионство с «Зенитом».

«Отрыв от «Зенита» семь очков? Всегда можно бороться с «Зенитом», — сказал Мележиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, вчера, 16 октября, в рамках матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» сыграл вничью 2:2 с ЦСКА. Дубль оформил нападающий армейцев Фёдор Чалов, в составе «Спартака» голами отметились Антон Зиньковский и Александр Соболев.



Этот результат позволил красно-белым выйти на чистое второе место в турнирной таблице, опередив «Ростов». «Спартак» имеет в активе 26 набранных очков и отстаёт от лидирующего «Зенита» на семь очков.