Романо: Бензема согласился подписать новый контракт с «Реалом»
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Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема в ближайшее время продлит контракт с командой до 2024 года. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере». Действующее соглашение между сторонами истекает в конце сезона.
34-летний Бензема перешёл в «Реал» летом 2009 года из «Лиона». В нынешнем сезоне нападающий в 10 матчах во всех турнирах забил пять голов и отдал результативную передачу. Ранее появилась информация, что французский нападающий сегодня, 17 октября, впервые в карьере станет обладателем «Золотого мяча». Церемония начнётся в 21:30 мск.
Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 9-й тур:
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