«Золотой мяч» — 2022. В этот раз приз точно достанется не Месси. Онлайн церемонии

Друзья, всем привет! Сегодня, 17 октября, Европа узнает имя лучшего футболиста в 2022 году. Церемония вручения «Золотого мяча» пройдёт в Париже и начнётся в 21:30 мск.
В этом году есть явный фаворит в борьбе за награду. Карим Бензема блеснул лидерскими качествами и стал одной из главных причин, почему «Реал» неожиданно для многих стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов.
Главное, что отличает «Золотой мяч» в этом году, — отсутствие в списке номинантов Лионеля Месси. Аргентинец не впечатлил учредителей награды — издание France Football — и лишился шансов ещё за два месяца до церемонии. Зато в списке есть другие звёзды: Эрлинг Холанд, Килиан Мбаппе и даже Криштиану Роналду. С фамилиями всех номинантов можно ознакомиться по ссылке ниже.
Трансляции церемонии вручения «Золотого мяча» на российском телевидении в этот раз не будет, зато за ней будем следить мы. Присоединяйтесь!
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