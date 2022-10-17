«Золотой мяч» — 2022. В этот раз приз точно достанется не Месси. Онлайн церемонии

Сложно представить, что Бензема прокатят мимо награды. Но пропустить такое всё равно нельзя.

Друзья, всем привет! Сегодня, 17 октября, Европа узнает имя лучшего футболиста в 2022 году. Церемония вручения «Золотого мяча» пройдёт в Париже и начнётся в 21:30 мск.

В этом году есть явный фаворит в борьбе за награду. Карим Бензема блеснул лидерскими качествами и стал одной из главных причин, почему «Реал» неожиданно для многих стал чемпионом Испании и выиграл Лигу чемпионов.

Главное, что отличает «Золотой мяч» в этом году, — отсутствие в списке номинантов Лионеля Месси. Аргентинец не впечатлил учредителей награды — издание France Football — и лишился шансов ещё за два месяца до церемонии. Зато в списке есть другие звёзды: Эрлинг Холанд, Килиан Мбаппе и даже Криштиану Роналду. С фамилиями всех номинантов можно ознакомиться по ссылке ниже.

Новость по теме Оглашён полный список претендентов на «Золотой мяч», в нём нет Месси

Трансляции церемонии вручения «Золотого мяча» на российском телевидении в этот раз не будет, зато за ней будем следить мы. Присоединяйтесь!