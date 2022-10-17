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Кокорин: есть недопонимание с главным тренером «Фиорентины»

Кокорин: есть недопонимание с главным тренером «Фиорентины»
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Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин рассказал, с кем из «Фиорентины» продолжает поддерживать связь. Напомним, итальянский клуб отдал Кокорина в аренду команде из Лимасола.

«С кем общаюсь в «Фиорентине»? Со всеми. Вплоть до тренеров по физио – взрослые дяди, которые помогали мне с травмой. Они, кстати, ещё с Батистутой и Тотти работали. Есть люди, которых я очень люблю, по кому скучаю и с кем поддерживаю связь. Во Флоренции нет людей, к которым я отношусь плохо. Есть недопонимание с главным тренером Италиано. Если то, что я не играл, зависит от него, то я по-мужски этого не понимаю. Если не от него – понимаю», — сказал Кокорин в видео на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

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