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Роналду занял 20-е место в голосовании на «Золотой мяч»

Роналду занял 20-е место в голосовании на «Золотой мяч»
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду занял 20-е место в голосовании на «Золотой мяч». Об этом сообщает официальная страница награды в социальных сетях.

В прошлом сезоне португалец провёл 30 матчей в английской Премьер-лиге, в которых забил 18 голов и отдал три голевые передачи. Также Роналду забил за «красных дьяволов» шесть мячей в семи матчах в рамках Лиги чемпионов.

Напомним, церемония вручения «Золотого мяча», приза лучшему футболисту года по версии издания France Football, пройдёт сегодня, 17 октября, начало – в 21:30 по московскому времени. Главным претендентом на награду считается форвард мадридского «Реала» Карим Бензема.

Роналду обнял мальчика, который прорвался к нему через охрану:

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