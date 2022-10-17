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Роналду опубликовал совместные фото с Фергюсоном

Роналду опубликовал совместные фото с Фергюсоном
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду опубликовал совместные фотографии с бывшим тренером «красных дьяволов» Алексом Фергюсоном. Снимки были сделаны перед матчем 11-го тура АПЛ, когда специалист вручал португальскому форварду приз за 700 голов в карьере на клубном уровне.

«Всегда хорошо быть рядом с тобой, босс», — подписал Роналду фотографии в своих соцсетях.

Фото: Соцсети Роналду

Фото: Соцсети Роналду

Напомним, на счету 37-летнего португальца пять голов за лиссабонский «Спортинг», 450 – за мадридский «Реал», 101 – за туринский «Ювентус» и 144 – за «Манчестер Юнайтед». В нынешнем сезоне Роналду провёл 12 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал один результативный пас.

Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»:

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