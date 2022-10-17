«Рома» и «Лацио» будут совместно работать над улучшением газона стадионе «Олимпико»

Два римских клуба, «Рома» и «Лацио», решили совместно поработать над улучшением качества газона на стадионе «Олимпико», на котором играют обе команды. Об этом сообщает итальянское издание Pagine Romaniste.



Ранее на качество поля жаловался наставник «Лацио» Маурицио Сарри после ничьи с «Удинезе» (0:0). Главный тренер «орлов» был в ярости, обсуждая поле в своих послематчевых комментариях для СМИ вчера, предположив, что команда поменяет стадион, если игровое покрытие не улучшится. Возглавляющий «Рому» Жозе Моуринью также обращал внимание средств массовой информации на плохой газон в последние месяцы, и ясно, что он не соответствует стандартам.



Работа начнется в ближайшее время и продолжится до 2023 года, и оба клуба надеются на серьёзные изменения. Кроме итальянской Серии А, и «Рома», и «Лацио» участвуют в матчах Лиги Европы.

Спаллетти принес на пресс-конференцию 2 розы