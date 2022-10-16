Главный тренер «Лацио» Сарри: «Удинезе» — худший из возможных соперников

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри после ничьей с «Удинезе» со счётом 0:0 в матче 10-го тура итальянской Серии А высказался о сопернике, а также ответил на вопросы касательно свежести игроков римлян.
«Мы должны попытаться выйти за рамки этих трудностей. Команда тоже пыталась. Сегодня мы наткнулись на худшего из возможных противников, когда вы выступаете в трёх матчах за шесть дней. Встреча с такой физически сильной командой на неиграбельном поле становится большой проблемой.
Иммобиле играл слишком много? Есть те, кто провёл ещё больше игровых минут, включая в том числе игры за сборную. Сейчас трудно оценивать чьё-то состояние. Мы играем слишком много игр, это довольно очевидно», — цитирует Сарри итальянский журналист Альфредо Педулла.
Спаллетти принес на пресс-конференцию две розы:
- 16 октября 2022
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