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Адиев: у некоторых российских клубов есть интерес к игрокам сборной Казахстана

Адиев: у некоторых российских клубов есть интерес к игрокам сборной Казахстана
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Главный тренер национальной команды Казахстана Магомед Адиев рассказал об интересе российских клубов к некоторым игрокам своей команды.

«Шансы есть всегда, учитывая, что в Россию сейчас тяжело позвать легионеров. Игроки сборной Казахстана в РПЛ не являются легионерами, поэтому есть шансы, что перейдут. Усилят ли они топ-клубы в РПЛ? Это очень громко сказано. Я знаю, что есть интерес у некоторых российских клубов к игрокам сборной Казахстана.

Ко мне много кто обращался по разным игрокам, спрашивали мнение о футболистах. Общался ли я с Алипом? Я не разговаривал с ним. Это будет его решение, если он решит покинуть «Зенит». Если он позвонит и попросит мой совет, это одно, а так я не могу лезть в карьеру футболиста», — приводит слова Адиева Metaratings.

Напомним, на данный момент в РПЛ выступают два представителя Казахстана: полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов и защитник «Зенита» Нуралы Алип.

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