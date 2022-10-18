Адиев: у некоторых российских клубов есть интерес к игрокам сборной Казахстана

Главный тренер национальной команды Казахстана Магомед Адиев рассказал об интересе российских клубов к некоторым игрокам своей команды.
«Шансы есть всегда, учитывая, что в Россию сейчас тяжело позвать легионеров. Игроки сборной Казахстана в РПЛ не являются легионерами, поэтому есть шансы, что перейдут. Усилят ли они топ-клубы в РПЛ? Это очень громко сказано. Я знаю, что есть интерес у некоторых российских клубов к игрокам сборной Казахстана.
Ко мне много кто обращался по разным игрокам, спрашивали мнение о футболистах. Общался ли я с Алипом? Я не разговаривал с ним. Это будет его решение, если он решит покинуть «Зенит». Если он позвонит и попросит мой совет, это одно, а так я не могу лезть в карьеру футболиста», — приводит слова Адиева Metaratings.
Напомним, на данный момент в РПЛ выступают два представителя Казахстана: полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов и защитник «Зенита» Нуралы Алип.
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