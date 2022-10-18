Александр Кокорин прокомментировал разгромную победу «Ариса» в матче с «Аполлоном»

Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин высказался о победе в матче 7-го тура чемпионата Кипра с «Аполлоном» (3:0).



«По игре почувствовал, что «Арис» гораздо сильнее действующего чемпиона. «Аполлон» не совсем по-чемпионски выглядел на протяжении всего матча. В принципе, проблем они нам не доставили. Общался с парнем, с которым в «Зените» пересекались. Он сказал, что им тяжело играть два матча на неделе. Их тоже можно понять.



Мы исправили реализацию, забили три гола. Первый тайм был скомканный, непонятный, во втором игра стала интересней. Сохранили ворота в неприкосновенности, игрой довольны.



Что касается замены, первый тайм был не лучшим в моём исполнении. Потом разыгрался, пасы нормальные пошли. Я чувствовал, что могу что-то сделать, и тут замена. С одной стороны, расстроился, а с другой стороны, понимал, что в конце нужно было усиливать команду. Ребята, которые вышли на замену, добавили новых красок и моментов в игру», — сказал Кокорин в интервью клубной пресс-службе.

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