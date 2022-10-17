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Гол Кокорина помог «Арису» разгромить «Аполлон»

Гол Кокорина помог «Арису» разгромить «Аполлон»
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Сегодня, 17 октября, проходит матч седьмого тура чемпионата Кипра, в котором «Аполлон» на своём поле принимает «Арис» из Лимасола. За команду гостей выступает российский нападающий Александр Кокорин. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск.

За весь первый тайм команды не смогли нанести друг другу больше количество ударов по воротам, вследствие чего первая половина встречи закончилась без голов. Второй тайм проходил в схожем ключе, однако под конец встречи «Арис» сумел реализовать один из своих немногочисленных моментов, когда на 76-й минуте встречи отличился российский форвард Александр Кокорин. На 89-й минуте гости забили снова — на этот раз отличился Флорисс Нджаве. На последних секундах встречи Мариуш Стемпиньский реализовал пенальти и установил итоговый счёт встречи — 3:0 в пользу «Ариса».

После этой встречи «Арис» набрал 15 очков и поднялся на вторую строчку чемпионата Кипра. «Аполлон», у которого в активе 14 очков, опустился на третье место. Возглавляет турнирную таблицу «Пафос» — у команды 17 очков.

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