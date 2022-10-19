«Эльче» — «Реал»: Бензема удвоил преимущество гостей

В эти минуты в Эльче на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» проходит матч в рамках 10-го тура испанской Примеры, в котором «Эльче» принимает мадридский «Реал». На 80-й минуте встречи счёт 2:0 в пользу гостей.



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На 75-й минуте второй гол в ворота «Эльче» забил форвард мадридцев Карим Бензема. Он разыграл стеночку с Родриго, который обратный пас выполнил пяткой, а уже удар Карима из пределов штрафной не оставил шансов вратарю — мяч залетел в угол ворот.

Гол Бензема:

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На 11-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Реала» Федерико Вальверде. Он здорово поймал отскок мяча на радиусе штрафной, откуда с полулёта пробил под самую штангу ворот Эдгара Бадии.



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