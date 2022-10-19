«Эльче» — «Реал»: Бензема удвоил преимущество гостей

В эти минуты в Эльче на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» проходит матч в рамках 10-го тура испанской Примеры, в котором «Эльче» принимает мадридский «Реал». На 80-й минуте встречи счёт 2:0 в пользу гостей.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 75-й минуте второй гол в ворота «Эльче» забил форвард мадридцев Карим Бензема. Он разыграл стеночку с Родриго, который обратный пас выполнил пяткой, а уже удар Карима из пределов штрафной не оставил шансов вратарю — мяч залетел в угол ворот.
Гол Бензема:
Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.
На 11-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Реала» Федерико Вальверде. Он здорово поймал отскок мяча на радиусе штрафной, откуда с полулёта пробил под самую штангу ворот Эдгара Бадии.
Приходи на футбольный квиз «Чемпионат Brainboy» 25 октября!
- 20 октября 2022
-
00:48
-
00:47
-
00:37
-
00:13
-
00:08
-
00:06
- 19 октября 2022
-
23:46
-
23:43
-
23:39
-
23:30
-
23:27
-
23:25
-
23:23
-
23:14
-
23:12
-
23:11
-
23:10
-
23:09
-
23:07
-
23:02
-
23:00
-
22:59
-
22:58
-
22:55
-
22:52
-
22:51
-
22:46
-
22:30
-
22:24
-
22:19
-
22:14
-
22:13
-
22:11
-
21:56
-
21:53