Клопп: Нуньес был выдающимся игроком в матче с «Вест Хэмом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об уругвайском форварде Дарвине Нуньесе после матча 12-го тура Английской Премьер-лиги с «Вест Хэм Юнайтед». Игра завершилась победой команды из Ливерпуля со счётом 1:0.



«Он был выдающимся игроком в этом матче. Он огромный талант, и ему всего 22 года. Он приехал из Португалии и пробыл там недолго, к тому же, он не так уж и давно был в Уругвае. Он действительно большой талант, и мы очень рады за него», – приводит слова Клоппа BBC.



Мерсисайдцы вышли вперёд на 22-й минуте встречи, когда Дарвин Нуньес реализовал голевой момент после передачи крайнего защитника Константиноса Цимикаса. Больше голов в игре не было.

Благодаря этой победе «Ливерпуль» поднялся на седьмое место турнирной таблицы чемпионата, набрав 16 очков. «Вест Хэм» остался на 13-м месте, у «молотобойцев» в активе 11 набранных очков.