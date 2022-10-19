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Гол Нуньеса принёс «Ливерпулю» минимальную победу над «Вест Хэмом»

Гол Нуньеса принёс «Ливерпулю» минимальную победу над «Вест Хэмом»
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Сегодня, 19 октября, состоялся матч 12-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Ливерпуль» на своём стадионе принимал лондонский «Вест Хэм Юнайтед». Встреча проходила на стадионе «Энфилд». Стартовый свисток главного арбитра матча Стюарта Атвелла прозвучал в 21:30 мск.

Мерсисайдцы вышли вперёд на 22-й минуте встречи, когда уругвайский нападающий Дарвин Нуньес реализовал голевой момент после передачи крайнего защитника Константиноса Цимикаса. На 42-й минуте встречи «молотобойцы» заработали 11-метровый удар после фола Джо Гомеса, однако нападающий Джаррод Боуэн не сумел переиграть Алисона Бекера.

Благодаря этой победе «Ливерпуль» поднялся на седьмое место турнирной таблицы чемпионата, набрав 16 очков. «Вест Хэм» остался на 13-м месте, у «молотобойцев» в активе 11 набранных очков.

Англия - Премьер-лига. 12-й тур
19 октября 2022, среда. 21:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
1 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Нуньес – 22'
Комментарии
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