Артета рассказал об ожиданиях от игры с ПСВ

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о предстоящем матче с голландским ПСВ в рамках группового этапа Лиги Европы.
«Это очень важный поединок, мы настроены финишировать на первом месте в группе. Приложим все усилия для того, чтобы выполнить поставленную цель. Что я могу сказать о предстоящем оппоненте? Это будет действительно сложный матч», – цитирует испанского специалиста пресс-служба «канониров».
Перенесённый матч 2-го тура групповой стадии Лиги Европы между «Арсеналом» и ПСВ состоится сегодня, 20 октября, на стадионе «Эмирейтс». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.
Проведение встречи было запланировано на 15 сентября, однако игру было решено перенести из-за нехватки полицейских ресурсов для обеспечения безопасности на стадионе. Полицейские были задействованы в траурных мероприятиях перед похоронами королевы Елизаветы II.
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