Червиченко — о дисквалификации Федотова и Абаскаля: футбол должен быть пикантным зрелищем

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал решение КДК РФС дисквалифицировать главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля и наставника ЦСКА Владимира Федотова.

«В моём понимании те, кто принимал решение дисквалифицировать Абаскаля и Федотова – вражеский элемент, который просто работает не на пользу нашего футбола. А эти бедолаги… Я думаю, футбол всегда должен быть пикантным зрелищем, а зрелище всегда должно быть чем-то подпитанным. В частности, даже такими ссорами, такими моментами, как мы видели.



Это составная часть футбола, притягательная зрелищность. Это то, что люди любят смотреть и потом смаковать. Если хотят превратить наш футбол в какую-то преснятину, они на правильном пути. Если им кажется, что он должен быть блёклым, мрачным и никому не интересным, то те, кто принимают такие решения, идут правильным курсом в этом направлении», – сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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