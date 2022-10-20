Экс-игрок «Арсенала» заявил, что Холанд никогда бы не забил 60 голов во второй лиге

Бывший футболист «Арсенала», ныне телеэксперт Пол Мерсон поделился мнением о норвежском форварде «Манчестер Сити» Эрлинге Холанде.



«Ему нужен тот, кто отдаст ему голевую передачу. Все говорят, какой он сильный, невероятный, мощный, как совершенны его движения, но ему нужно выложить мяч на блюдечке с голубой каёмочкой. Я могу вам сказать, что во второй лиге он никогда не забил бы 60 голов!» — приводит слова Мерсона Il Posticipo.



В текущем сезоне 22-летний нападающий провёл 14 матчей во всех турнирах, забив 20 голов и отдав три результативных передачи. «Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, набрав 23 очка после десяти матчей.

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